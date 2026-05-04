Türk içecek sektörünün köklü temsilcilerinden Uludağ İçecek, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda Dubai merkezli futbol dünyasının yükselen yıldızı Palm City FC ile stratejik bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

SAHA VE DİJİTALDE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Yapılan anlaşma çerçevesinde, Uludağ Premium markası Palm City FC’nin forma arkasında yer alarak bölgedeki sportif görünürlüğünü pekiştirecek. Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, bu hamlenin sadece bir logo kullanımından ibaret olmadığını, bölgede yeni kurulan "Uludag Gulf Beverages LLC" şirketinin ve HORECA (otel, restoran, kafe) sektöründeki güçlü ivmenin bir yansıması olduğunu belirtti.

Kızıl, Palm City FC'nin yenilikçi yapısının, Uludağ markasının küresel yolculuğuyla mükemmel bir sinerji oluşturduğunu vurguladı.

PALM CİTY FC: FUTBOLUN YENİ "STARTUP" DEVRİMİ

Sadece bir yıl içinde sıfırdan kurulan kulüp, BAE 2. Lig şampiyonluğunun ardından üst üste iki kez lig atlayarak büyük bir başarı hikayesine imza attı. Başkanı Sheikh Ahmed bin Sultan bin Khalifa Al Nahyan liderliğindeki kulüp, son olarak BAE FA Cup’ı müzesine götürerek önümüzdeki sezon BAE 1. Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı.

Global influencer Soheil Var tarafından kurulan kulüp, sosyal medyada 400 binden fazla takipçisi ve milyonlarca izlenmesiyle dev bir dijital markaya dönüşmüş durumda.

YILDIZLARLA DOLU BİR YAPI

Kadrosunda daha önce Cristian Tello, Papiss Cissé ve Alejandro Pozuelo gibi dünyaca ünlü isimleri barındıran kulüp; aynı zamanda Khabib Nurmagomedov ve Vinícius Júnior gibi küresel yıldızlarla olan yakın bağıyla da dikkat çekiyor.