Bursa sokaklarının unutulmaz simgesi, halk arasında ‘Deli Ayten’ olarak tanınan Ayten Şenocak’ın dokunaklı yaşam öyküsü, Osmangazi Belediyesi tarafından tiyatroya uyarlandı.

Kentin kültürel mirasına ışık tutan bu özel yapım, izleyicileri hüzünlü bir yolculuğa çıkardı.

SOKAĞA TAŞAN İLGİ

Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü yapımı olan oyunun prömiyerinde yoğun bir katılım gözlendi.

Tiyatro binası önünde sokağa taşan kalabalık, Bursa’nın kendi efsanesine sahip çıkışının en somut kanıtı oldu.

COŞKUYLA BAŞLAYAN DRAMATİK BİR HİKÂYE

Roman kültürünün hareketli dansları ve müzikleriyle perde açan oyun, kısa sürede yerini hüzne bıraktı. Eserde;

Ayten’in Cümbüş Hasan’a olan büyük aşkı,

1950’li yılların yoksulluk ve toplumsal baskı altındaki zorlu yaşam şartları,

Hasan'ın vefatı sonrası Ayten'in zihnini kaybederek gelinliği ve davuluyla sokaklara düşmesi ele alındı.

SANATLA YAŞATILAN DEĞERLER

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve ekibinin yerel değerleri yaşatma girişimi sanatseverlerin beğenisini topladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’in de izlediği gösterimin sonunda, teknik ekipten oyunculara kadar tüm kadro ayakta alkışlandı. Bursa’nın bu köklü hikâyesi, efsanelerin heykellerden ziyade sahnelerde yaşadığını bir kez daha kanıtladı.