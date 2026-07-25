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Kaynak: İHA

Organizasyon kapsamında planlanan etkinliklerin altıncı durağı, Yenişehir Millet Bahçesi oldu. Program, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Şenlik alanında oluşturulan çocuk etkinlik noktaları, uygulamalı atölyeler, animasyon gösterileri ve kadın kooperatiflerinin açtığı satış stantları ziyaretçilerden ilgi gördü. Aileler ile çocukların katıldığı organizasyon, sosyal ve kültürel buluşmalara ev sahipliği yaparken yerel üreticiler ile kadın girişimcilerin ürünlerini tanıtmasına da katkı sundu.

Etkinlik programında mehter takımı gösterisi ve konseri, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, tiyatro gösterileri, sihirbaz performansları ve farklı sahne etkinlikleri yer aldı. Festival alanına kurulan Planetaryum Gökyüzü Çadırı'nda çocuklara uzay ile gezegenlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. Yenişehir Belediyesi Kadın Bandosu da sahne alarak programa renk kattı. Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı dolayısıyla sürdürülen ilçe şenlikleri, 28 Temmuz Salı günü Orhangazi Amfi Tiyatro önü etkinlik alanında düzenlenecek programla devam edecek.