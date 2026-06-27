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Kaynak: İHA

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’nın gerçekleştireceği çalışmalar sırasında mevcut hatlarda oluşabilecek arızalara bağlı olarak Nilüfer ilçesi Çamlıca ve Kültür mahalleleri ile çevresinde 27 Haziran 2026 – 1 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00–17.00 saatleri arasında aralıklı su kesintileri uygulanacaktır.

Ayrıca yine İçme Suyu Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi ve çevresinde 29 Haziran 2026 tarihinde 09.00–18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılması planlanmaktadır.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi, Yunus Sokak, 1. Ara Sokak ve çevresinde 27 Haziran 2026 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 10.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir.

Yine aynı çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ilçesi Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda 27 Haziran 2026 – 2 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00–18.00 saatleri arasında su kesintileri olabileceği bildirildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları istendi.