Bursalı Yaren’den sonra Antalyalı leylekler gündemde: Mahalleyi ikiye böldü

Leyleklerin, imam ve muhtar tarafından yapılan yeni yuva yerine cami kubbesinde beklemeye devam ettiklerini dile getiren Alper Tüydeş, “Leyleklerin alternatif olarak bir elektrik direğinin üstüne malzeme taşıdıklarını görünce AEDAŞ, bir günde yeni platform hazırlayıp elektrik direğindeki kabloları leyleklere zarar vermeyecek hale getirip yerleştirdi. Leyleklere zaman kaybettirmemek için yuvaya çalı çırpı koymayı da ihmal etmediler. Leylekler cami kubbesinde yuvaları bozulan yerde vakit geçiriyor. Bunun yanında muhtarlığın koyduğu alternatif yuvadan malzemeleri alıp kendi seçtikleri elektrik direğine taşıdıklarını biliyoruz. Bakalım süreç nasıl işleyecek" dedi.