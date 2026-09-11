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Kaynak: Haber Merkezi

Bursa'da 2020 yılında kurulan futbol akademisi için yolun sonuna gelindi. Yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteren akademinin kurucusu olan milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla faaliyetleri sonlandıracağını duyurdu.

Akademinin kuruluşundan bu yana yüzlerce çocuğun hayatına futbol aracılığıyla dokunmaya çalıştığını belirten futbolcu, daha iyi şartlar oluşturabilmek için uzun süre mücadele ettiğini ifade etti.

AKADEMİSİNİ KAPATAN İSİM SERCAN YILDIRIM

Kararı açıklayan ismin eski milli futbolcu Sercan Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Yıldırım, 2020 yılında kurduğu Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'nin faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı.

Yıldırım, akademinin daha iyi şartlarda faaliyet gösterebilmesi, çocukların hak ettikleri imkanlara kavuşması ve kendi tesislerini oluşturabilmek için uzun süre mücadele ettiğini ancak hayal ettiği çalışma ortamını oluşturamadığını belirtti.

Bu nedenle uzun süredir düşündüğü ve kendisi açısından kolay olmadığını ifade ettiği kapatma kararını aldığını duyurdu.

TAKIM, LİG VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ SONA ERECEK

Yıldırım'ın açıklamasına göre akademi bünyesinde yürütülen takım, lig ve organizasyon faaliyetleri artık devam etmeyecek.

Ancak bu karar Sercan Yıldırım'ın futboldan veya çocukların eğitiminden tamamen uzaklaşacağı anlamına gelmiyor. Eski milli futbolcu, bireysel futbol eğitimlerine devam edeceğini açıkladı.

"YENİ HİKAYELERE YER AÇMAK İÇİN"

Sercan Yıldırım, akademinin kendisi için her zaman özel bir yere sahip olacağını vurgulayarak kararını şu sözlerle anlattı:

"Bazı hikayeler bittiği için değil, yeni hikayelere yer açmak için sonlanır."

Yıldırım'ın 2020 yılında kurduğu akademi, alınan kararın ardından takım, lig ve organizasyon faaliyetlerine son verecek. Bireysel futbol eğitimleri ise devam edecek.