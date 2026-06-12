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Aksa Doğalgaz’a bağlı Bursagaz’da direniş üçüncü gününde. Patronun yetki itirazına ve işten atmalara karşı şirket önündeki direniş sürerken bir işçi daha işten atıldı. İşten atılan işçi "Her zaman birlik ve dayanışma içinde olacağız" derken DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız da bunun bir feryat değil direniş iradesi olduğunu ifade etti.

Sendikaorg'un haberine göre, Aksa Doğalgaz’a bağlı Bursagaz’da direniş üçüncü gününde. Patronun yetki itirazına ve işten atmalara karşı şirket önündeki direniş sürerken bir işçi daha işten atıldı. Direniş alanına oğluyla birlikte gelen işçi, 2013 yılından beri çalıştığını, işini çok severek yaptığını ifade ederken "Her zaman birlik ve dayanışma içinde olacağız" dedi. İşten atılan bir diğer işçi ise yaşadığı mağduriyeti X’te paylaştığı için işten atıldığını, tazminatsız olarak çıkarıldığını ve işsizlik maaşı da alamadığını belirtti.

'FERYAT DEĞİL DİRENİŞ'

DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız da bunun bir feryat değil direniş iradesi olduğunu ifade etti. Atsız, işverenin “şimdilik” işten atmalarla direnişi yıldırabileceğini sandığını söyledi. Atsız birlik oldukça bu mücadelenin zaferle sonuçlandığını ifade ederek daha önce Aksa’ya karşı mücadelelerde birlik olan işçilerin zafer elde ettiğini hatırlattı.

'YURTTAŞLAR DA ŞİKAYETÇİ'

İşçiler şirket önündeki direnişlerini sürdürürken bir yurttaş da fatura gelmediği halde kendisine borç çıkarılması ve doğalgazının kesilmesi nedeniyle şirketin binasına geldi. Şikayetini direnişteki işçilerle de paylaşan yurttaş, mobil bankacılık uygulamasında da borcun görünmediğini ancak doğalgazının kesildiğini ve icra geldiğini ifade etti. Şirkete telefonla ulaşmaya çalıştığını ifade eden yurttaş, avukata yönlendirildiğini ama ondan da dönüş alamadığını belirtti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’ndan öğretmenler de enerji işçilerinin direnişini ziyaret etti.

NE OLMUŞTU?

Bursa’da Aksa Doğalgaz’a bağlı şehir içi doğalgaz dağıtım hizmeti satan Bursagaz’da işçiler güvencesizliğe ve düşük ücret dayatmasına karşı DİSK/Enerji-Sen’de örgütlendi. Sendikanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurusu sonucu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için yetki tespiti de yapıldı. Ancak işveren ve sarı sendika TES-İŞ eş zamanlı olarak yetki tesciline itiraz etti. Bu itiraz sonucu toplu sözleşme görüşmeleri de başlayamamış oldu. Üstelik sendikal örgütlenme faaliyetlerinde öncülük yapan işçilerden 13’ü de işten çıkarıldı.

Bunun yanı sıra patron sendikayla masayla oturmamak için işçileri Aksa Doğalgaz’a bağlı bulunan Koni adlı diğer şirkete geçmeye zorluyor. Koni’de sarı sendika TES-İŞ örgütlü ve düşük ücretlere razı gelindiği bir toplu sözleşme imzalandı. İşçiler de Koni’ye geçmeleri halinde Bursagaz’da yapacakaları toplu sözleşmeden faydalanamayacakları için bu geçişi istemiyor. Ancak bunu reddettiği için işten atılan işçiler de var.

Enerji işçileri bu sendika ve işçi düşmanlığına karşı şirketin önünde yaptıkları açıklamayla direnişe geçti. İşçiler her gün 08.00-17.00 arasında şirket önünde olacaklarını açıklarken işten atılan tüm işçiler alınana ve yetki itirazı çekilene kadar Aksa’ya bağlı tüm işletmelerin direniş alanı olacağını ifade etti.