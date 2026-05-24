Yeniçağ Gazetesi
24 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya 2 saat 15 dakikaya gidilebilecek: 30 milyon yolcu taşıyacak

Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya 2 saat 15 dakikaya gidilebilecek: 30 milyon yolcu taşıyacak

Ulaştırma Bakanlığı Bursa’yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak olan projeye dair detayları paylaştı. Bu proje ile Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki ulaşım süresi 2 saat 15 dakikaya kadar düşecek.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya 2 saat 15 dakikaya gidilebilecek: 30 milyon yolcu taşıyacak - Resim: 1

Bursa’yı yüksek hızlı tren ağına bağlayacak olan dev projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, hattın Bursa-Osmaneli arasındaki bölümünü bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı planladıklarını müjdeledi.

1 8
Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya 2 saat 15 dakikaya gidilebilecek: 30 milyon yolcu taşıyacak - Resim: 2

Projenin hayata geçmesiyle birlikte, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki ulaşım süresi 2 saat 15 dakikaya kadar inecek.

2 8
Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya 2 saat 15 dakikaya gidilebilecek: 30 milyon yolcu taşıyacak - Resim: 3

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında projenin teknik detaylarına da yer verdi. Toplam uzunluğu 201 kilometre olan hattın, saatte 250 kilometre hıza uygun bir altyapıyla inşa edildiğini belirten Uraloğlu, bu hattın tam kapasiteyle hizmete girmesiyle yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ile 59 million ton yük taşınacağını aktardı.

3 8
Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya 2 saat 15 dakikaya gidilebilecek: 30 milyon yolcu taşıyacak - Resim: 4

Projenin en kritik ayaklarından biri olan 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kesimi ise Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin ana yüksek hızlı tren omurgasına entegre edecek.

4 8
Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya 2 saat 15 dakikaya gidilebilecek: 30 milyon yolcu taşıyacak - Resim: 5

Bursa'dan hareket eden bir trenin, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, bu sayede hem başkente hem de mega kente olan seyahat sürelerinin ciddi oranda kısalacağını vurguladı.

5 8
Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya 2 saat 15 dakikaya gidilebilecek: 30 milyon yolcu taşıyacak - Resim: 6

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa istasyonlarını kapsayan 106 kilometrelik güzergahta tünel açma, kazı-dolgu ve sanat yapısı imalatlarının bittiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

6 8
Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya 2 saat 15 dakikaya gidilebilecek: 30 milyon yolcu taşıyacak - Resim: 7

"Üstyapı işlerinde artık son aşamaya geldik. Osmaneli ile Bursa arasındaki güzergahta yürüttüğümüz çalışmaları bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. Projenin devamı niteliğindeki Bursa'dan itibaren TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti istasyonlarını kapsayan hattaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında noktalamayı amaçlıyoruz."

7 8
Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya 2 saat 15 dakikaya gidilebilecek: 30 milyon yolcu taşıyacak - Resim: 8
8 8
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro