İddiaya göre, Ferit Marhan gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Gamze Sagamer ve oğlu A.S. ile buluştu. Marhan’ın kullandığı seyir halindeki hafif ticari araç, tartışma sonrası emniyet şeridinde durdu. Tartışmanın büyümesiyle Ferit Marhan, bıçakla boynu kesilip, satırla başına aldığı darbelerle öldürüldü. Daha sonra Gamze Sagamer’in eşi D.A.S., geldiği araçla eşi ve oğlunu alıp, olay yerinden ayrıldı.

Gamze Sagamer polis merkezine gidip teslim olurken, baba ve oğul ise evlerine gitti. Sagamer’in tarifi üzerine olay yerine giden polis, Marhan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, D.A.S. ve oğlu A.S.'yi de gözaltına aldı. Otopsi işlemlerinin ardından Marhan’ın cenazesi, 25 Ocak’ta toprağa verildi.

Seyyar satıcılık yapan Ferit Marhan’ın 4, Gamze Sagamer’in ise 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Polis soruşturmasında, Gamze Sagamer’in Ferit Marhan’ı tartışma sonrasında bıçakla boynunu kestiği, daha sonra ise oğlu A.S.’nin satırla vurduğu iddia edildi. Gamze Sagamer’in telefon incelemelerinde ise anne ile oğulun Ferit Marhan’ın hafif ticari aracına binmeden önce mesajlaştıkları tespit edildi.

‘BOĞAZI KESİLDİ’

Gamze Sagamer, emniyetteki ifadesinde, “Bir yıl önce tanıştık ve sevgili olduk. Kendisiyle ilişkiye giriyorduk, eşimin de haberi yoktu. Son dönemlerde kendisini istemediğim için beni dövüyordu. Kendisine yaklaşmak istemiyordum, korkuyordum. 2 ay önce umreye gitti. Oradan da bana tehdit mesajları attı. Daha önceki şikayetlerimden dolayı uzaklaştırma kararı var ama 23 Ocak’ta bitmişti. Olay günü evimin önüne geldi. Evdeki satır ve bıçağı alıp yanına indim.

Arabaya binerken oğlum beni gördü. Ferit çok sarhoştu, elinde biber gazı vardı. Oğlum da gelsin dedim ve o da arabaya bindi. Oğlum önde, ben arkada oturuyordum. Cebimdeki satır ve bıçağı sağ ön koltuğun arkasındaki cebe koydum. Bir yerde durduk, tartışmaya başladık. Ferit, elindeki bira şişesini kaldırdığı sırada sakladığım bıçağı alarak sol elimle kafasını tutup boğazına bıçağı dayadım amacım korkutmaktı ama boğazı kesildi. Bıçak ile birkaç kez daha vurdum. Sonra bıçağı atıp satırı aldım. Koltukların arasından öne geçtim. Oğlumu arkama aldım, birkaç kez daha Ferit’in boynuna satırla vurdum. Sonra eşim kapıyı açtı. 'Beni karakola bırakın' dedim. Oraya yakın bıraktılar ve bıçak ile satırla teslim oldum” ifadelerini kullandı.

‘BEN FERİT’E SALDIRMADIM’

Gamze Sagamer’in oğlu A.S. ise ifadesinde, “Olay günü annemin yanında olmamı istemesi üzerine ben de onunla gittim. Ben önde annem arkada oturuyordu. Seyir halindeyken tartışmaya başladılar. Ferit annemi tehdit ediyordu ama karışmadım. Sonra Ferit, aracı yol kenarında durdurdu. Tartışma devam edince annem bıçağını çıkardı ve Ferit’in boğazını bıçakla kesti. Sonra da satırla birkaç kez vurdu.

Ben Ferit’e saldırmadım. Ben babamı aradım, gelmesini istedim. 10 dakika sonra yanımıza geldi. Babamın minibüsüyle annemi karakola bıraktık ve eve geçtik. Polisler sonra bizi alıp götürdü. Annemle öncesinde bir plan yapmadık. Babam beni yol kenarında durdurdu ve annem cinsel videolarının olduğunu söylediği için Ferit’in telefonunu kırıp çöpe attım” dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Gamze, Dursun Ali ve Aydın Sagamer tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.