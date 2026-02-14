Bursa Nilüfer'de, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadın öğretmeni silahla yaralayan kişi ile silahı temin ettiği anlaşılan arkadaşı tutuklandı.

19 Mayıs Mahallesi'nde takip ettiği eski kız arkadaşı olduğu öne sürülen öğretmen Gizem G'yi dün silahla yaralayan G.G, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Mudanya ilçesinde yakalandı.

OTOPARKTA YARALAMIŞ

Yürütülen soruşturmada G.G'ye silah verdiği anlaşılan arkadaşı F.İ. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Özel okulun otoparkında karşılaşan G.G, öğretmen Gizem G'yi silahla yaralamış, yaralı kadın ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.