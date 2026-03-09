Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR, motosiklet ve kamyona çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

64 yaşındaki Mustafa Can idaresindeki 16 PAC 01 plakalı TIR, Yalova-Bursa kara yolu Eski Kaymakamlık Lojmanları Kavşağı'nda önce Zakaria Alhamo Alshikho idaresindeki 16 MT 056 plakalı motosiklete, ardından Durmuş Coşkun yönetimindeki 50 FL 658 plakalı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişiyle beraber kamyon ve tır sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan tır sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Mustafa Can, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralıların, olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.