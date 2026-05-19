Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Orhan Ateş (40) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolunun Orhangazi girişindeki Yeniköy Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta 16 R 8931 ve 16 AZ 7973 plakalı otomobiller, 16 CUZ 04 plakalı hafif ticari araç ile 16 RBB 68 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada 06 AZ 7973 plakalı otomobilde bulunan Cemal İ. (45), Emel İ. (42) ve Merve İ. (19) ile 16 R 8931 plakalı araçtaki Orhan Ateş ve sürücü Serhat Arslan (39) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Orhan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.