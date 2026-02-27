Bursa’da zebra sayısı 11 e yükseldi

Kış aylarında zebralara besin takviyesi yaptıklarını belirten Kuva şu ifadeleri kullandı:

"Sürüde lider olarak tek erkek var. 2 yavru, 8 de dişi zebramız bulunuyor. Bunlar Afrika hayvanları, sıcak iklim hayvanları. Yazın dışarıda kalıyorlar. İçeri almıyoruz. Kış aylarında içeri alıyoruz. Isıtmalı odalarımız var. Ona göre bakımlarını yapıyoruz. Buradaki yaşam alanları 20 dönüme yakın. Çok ferah alanları var. Kışın, yaza oranla yüzde 40-50 oranında yemlerini artırıyoruz. Yavruların sağlık durumları gayet iyi. Bütün bakımıyla anneleri ilgileniyor. Ekstrem bir durum olursa biz müdahale ediyoruz. Türkiye'nin en kalabalık zebra sürüsü bize aittir. Zebralarımız çoğalıyorlar, üremeye de devam ediyorlar."