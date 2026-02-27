Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
Bursa'da zebra sayısı 11 e yükseldi

Bursa'da zebra sayısı 11 e yükseldi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 2 yavrunun doğumuyla zebra sayısı 11'e ulaştı.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Bursa Büyükşehir Belediyesine ait, Osmangazi ilçesindeki 206 bin 600 metrekarelik alanda kurulu hayvanat bahçesi 138 türden 1076 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) tam üye olan tesiste zebralar, doğal yaşam alanlarına uygun koşullarda yaşamını sürdürüyor.

Güney Afrika türlerinin bulunduğu bölümde zürafa ve devekuşlarıyla birlikte yaşayan sürüde 8 dişi, 1 erkek ve 2 yavru zebra bulunuyor.

Toplam sayısı 11'e ulaşan zebralara kış aylarında ısıtmalı odalarda koruma sağlanıyor.

AA muhabirine konuşan zebraların bakıcısı Ergün Kuva,Türkiye'nin en kalabalık zebra sürüsünün Bursa Hayvanat Bahçesi'nde olduğunu dile getirdi.

Kış aylarında zebralara besin takviyesi yaptıklarını belirten Kuva şu ifadeleri kullandı:

"Sürüde lider olarak tek erkek var. 2 yavru, 8 de dişi zebramız bulunuyor. Bunlar Afrika hayvanları, sıcak iklim hayvanları. Yazın dışarıda kalıyorlar. İçeri almıyoruz. Kış aylarında içeri alıyoruz. Isıtmalı odalarımız var. Ona göre bakımlarını yapıyoruz. Buradaki yaşam alanları 20 dönüme yakın. Çok ferah alanları var. Kışın, yaza oranla yüzde 40-50 oranında yemlerini artırıyoruz. Yavruların sağlık durumları gayet iyi. Bütün bakımıyla anneleri ilgileniyor. Ekstrem bir durum olursa biz müdahale ediyoruz. Türkiye'nin en kalabalık zebra sürüsü bize aittir. Zebralarımız çoğalıyorlar, üremeye de devam ediyorlar."

Kaynak: Haber Merkezi / AA
