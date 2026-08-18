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Kaynak: İHA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yiyecek bulmak için yerleşim alanına giren yaban domuzu ve yavruları sokaklarda dolaşırken görüntülendi. Vatandaşların şaşkın gözlerle izlediği yaban domuzu ailesi bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

Olay, Karacabey ilçesine bağlı Bayramdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aç kalan bir anne yaban domuzu 4 yavrusuyla birlikte mahalle aralarına kadar indi. Sokaklarda rahat tavırlarıyla dikkat çeken domuzlar, yol kenarlarında ve çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek aradı.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Yerleşim yerinin ortasında domuz ailesini karşılarında gören mahalle sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı. Çevredeki vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti. Mahallede bir süre yiyecek arayışını sürdüren yaban domuzları, daha sonra doğal yaşam alanlarına dönerek gözden kayboldu.