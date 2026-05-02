Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bursa’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Şebekenin miyar liralık vurgunu dikkat çekti - Resim : 1

MASAK raporları ve banka yazışmaları doğrultusunda yürütülen çalışmada, organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri ve vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere ait 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Bursa’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Şebekenin miyar liralık vurgunu dikkat çekti - Resim : 2

3 milyar 812 milyon 234 bin 183 TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 2 ruhsatsız tabanca ile 18 tabanca fişeğine de el konuldu.

Bursa’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Şebekenin miyar liralık vurgunu dikkat çekti - Resim : 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Şebekenin miyar liralık vurgunu dikkat çekti - Resim : 4

Bursa’da yasa dışı bahis çetesi çökertildi: Şebekenin miyar liralık vurgunu dikkat çekti - Resim : 5