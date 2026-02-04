Bursa'da dekoratif yapı malzemeleri üretilen işletmedeki yangın söndürüldü. Yavuzselim Mahallesi 11'inci Yılmaz Sokak'ta dekoratif yapı malzemeleri üretimi yapılan bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla ekipler, yangını yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürdü.

Yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.

Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemesi sürüyor.