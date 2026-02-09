Bursa’nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında 25 yaşındaki Fırat Ç., ablasının eşi olan 30 yaşındaki Alperen Şahin'le sokakta karşılaştı. Ailevi konular nedeniyle ikili arasında çıkan tartışma sonrası Fırat Ç., yanındaki tabancayla eniştesine ateş açtı. 8 kurşunun isabet ettiği Şahin yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alperen Şahin, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak can verdi. Fırat Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.