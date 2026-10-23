Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Gökdere Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anıl Ç. idaresindeki otomobil, cadde üzerinde uygulama yapan polis ekiplerini fark edince kaçmaya yeltendi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kavşaktaki trafik lambasına çarparak durabildi.

1,54 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası araçtan çıkarılan sürücü Anıl Ç.’ye polis ekiplerince alkol testi uygulandı. Yapılan ölçümde sürücünün 1,54 promil alkollü olduğu belirlendi. Test sırasında polislere seslenen Anıl Ç., "Abi arabayı babamdan habersiz çaldım, haber verin" diyerek kendini savundu.

420 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi maddelerden sürücüye toplam 420 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan ve aracı bağlanan sürücü, gerekli adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla polis merkezine götürüldü.