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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yükselen hava sıcaklıklarına karşı toplu taşımada konforlu ve güvenli ulaşım için harekete geçti. Kent genelinde vatandaşların mağdur olmaması amacıyla toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimleri aralıksız bir şekilde yürütülüyor.

BURULAŞ ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, her gün 150’yi aşkın otobüs mercek altına alınıyor. Yapılan incelemelerde, araç içi klima sistemlerinin aktifliği ve verimliliği ölçülürken, yolcuların seyahat kalitesini düşürebilecek her türlü aksaklık titizlikle kontrol ediliyor.

Denetimler sırasında klima sisteminde yetersizlik veya teknik arıza tespit edilen otobüsler için anında bilgilendirme yapılarak süreç başlatılıyor. Otobüslerdeki iklimlendirme şartlarından ve yürütülen sıkı denetimlerden memnun kaldıklarını dile getiren Bursalılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti. Belediye ekipleri, söz konusu klima denetimlerinin yaz mevsimi boyunca kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.