Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, Nakşibendi tarikatının şeyhlerinden Seyda Feyzullah Konyevi’nin “Asrı Saadet Seferleri” adlı kitabı Kevser Eğitim Vakfı aracılığıyla öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kısa Dalga'dan Gülseven Özkan'ın haberine göre Okul müdürü, vakıfla resmi bir protokol bulunmadığını ve kitapların okulun yanından geçerken bırakıldığını belirtti.

EĞİTİMCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Müdür, eserin siyer konulu olduğunu, herhangi bir tarikat propagandası içermediğini söyledi.

Ancak eğitimciler ve Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, uygulamanın laik eğitim ilkesine aykırı olduğunu ve Anayasa ihlali oluşturduğunu savundu.

Rona, okulların tarikat ve cemaatler için örgütlenme alanı olarak kullanıldığını da vurguladı.

VAKFIN AÇIKLAMALARI

Kevser Eğitim Vakfı yetkilileri, kitap dağıtımının çeşitli kurumlara yönelik rutin bir uygulama olduğunu belirterek, sosyal medya paylaşımlarında öğrencilerle fotoğraflarını yayınladı.

Vakfın 8 ilde temsilciliği bulunuyor ve vergi muafiyeti statüsüne sahip.

MİLLİ EĞİTİM’DEN BİLGİ YOK

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, uygulamadan bilgileri olmadığını ve herhangi bir resmi izin veya kayıt bulunmadığını açıkladı.

Dağıtım, Ramazan etkinlikleri kapsamında sınırlı sayıda gerçekleştiği belirtildi.