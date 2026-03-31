MUDANYA’DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA DARBE

Bursa’nın Mudanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Mudanya’ya bağlı Bademli Mahallesi’nde iki kişinin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştıkları yönünde ihbar alındı. Bunun üzerine güvenlik güçleri söz konusu şahısları takibe aldı.

“ANADOLU MİRASI” KAPSAMINDA OPERASYON

Yapılan çalışmalar sonucunda, “Anadolu Mirası Operasyonları” çerçevesinde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanlarda yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke bulundu.

137 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucunda toplam 137 adet sikke ele geçirilirken, söz konusu eserler incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.