Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir motosiklet tamir dükkanında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Şehabettinpaşa Mahallesi Şapkacı Sokak’taki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre dükkanda bulunan benzinli jeneratör kısa devre yaptı, ardından alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden iş yeri sahibi, ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Alevlerin büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.