Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından toplanan BUSKİ Genel Kurulu, vatandaşın su faturası yükünü hafifletecek önemli bir karara imza attı. Yapılan düzenleme ile su tüketim miktarına göre kademeli indirim oranları belirlendi.

Genel kurulda alınan karar doğrultusunda, indirimler kullanım yoğunluğuna göre şu şekilde sınıflandırıldı:

Düşük Tüketim Yapanlar: En yüksek indirim oranı olan yüzde 35, az su tüketen hanelere uygulandı.

Orta Segment (15 m³'e kadar): Bursa halkının yüzde 87'sini kapsayan bu gruptaki abonelere yüzde 28 indirim sağlandı.

Yüksek Tüketim (25 m³ üzeri): Çok yüksek miktarda su kullanan aboneler için ise yüzde 13 oranında indirim yapıldı.



Toplantıda konuşan Başkanvekili Şahin Biba, düzenlemenin geniş bir kitleyi kapsadığını vurguladı. Biba, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa’da su kullanan vatandaşlarımızın yüzde 87'si 15 metreküpe kadar tüketim gerçekleştiriyor. Yani bu düzenleme ile şehrin neredeyse tamamına yakınına yüzde 28 indirim sağlamış olduk. Daha az tüketim yapan vatandaşlarımız yüzde 35, 25 metreküpün üzerinde çok yoğun tüketim yapanlar ise yüzde 13 indirimden faydalanacak."

Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından teklif edilen indirim kararı, genel kurulda yer alan tüm üyelerin oybirliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi.