Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 2. Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Celal Y. (38) ile kayınbiraderi Ümit Ö. (31) yolda denk geldi. Şahıslar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kayınbirader Ümit Ö. elindeki bıçakla eniştesini vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakla yaraladı.
Şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi Huzur Mahallesi'ndeki bir evde yakalayıp gözaltına aldılar. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Celal Y. ameliyata alındı.
Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Bursa'da sokak ortasında dehşet: Eniştesini 7 yerinden bıçakladı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde karşılaştığı eniştesiyle tartışan şahıs, dehşet saçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 7 bıçak darbesi alan enişte ağır yaralanırken, kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi 2. Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Celal Y. (38) ile kayınbiraderi Ümit Ö. (31) yolda denk geldi. Şahıslar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kayınbirader Ümit Ö. elindeki bıçakla eniştesini vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakla yaraladı.