Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi 3. Damla Sokak üzerinde bulunan bir sitede oldu. Çatıda tadilat çalışmalarının ardından dumanların yükseldiğini gören ustalar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Grubu'ndaki itfaiye ekipleri, çatıda dumanların yükseldiği bölümü açarak yanan noktaya müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Bursa’da sitenin çatısında yangın çıktı
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Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi 3. Damla Sokak üzerinde bulunan bir sitede oldu. Çatıda tadilat çalışmalarının ardından dumanların yükseldiğini gören ustalar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir sitenin çatı kısmında tadilat çalışmalarının ardından çıkan yangın panik yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi 3. Damla Sokak üzerinde bulunan bir sitede oldu. Çatıda tadilat çalışmalarının ardından dumanların yükseldiğini gören ustalar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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