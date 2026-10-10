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Kaynak: İHA

Olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi 3. Damla Sokak üzerinde bulunan bir sitede oldu. Çatıda tadilat çalışmalarının ardından dumanların yükseldiğini gören ustalar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Grubu'ndaki itfaiye ekipleri, çatıda dumanların yükseldiği bölümü açarak yanan noktaya müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler bölgede soğutma çalışması yapıldı.