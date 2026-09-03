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Kaynak: İHA

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nde sinyal vermeme iddiası nedeniyle otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Sürücüleri ve plaka bilgileri henüz belirlenemeyen iki taraf, araçlarından inerek birbiriyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, çevredeki diğer sürücülerin araya girmesi sayesinde yatıştırıldı.

Olay anında motosiklet sürücüsünün diğer tarafa, "Sinyal ver, burası benim mahallem" sözleriyle tepki gösterdiği anlar saniye saniye kaydedildi.