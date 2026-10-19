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Kaynak: İHA

Bursa Fuar Merkezi'nde düzenlenen AgroGreen Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sergilenen 13 milyon 680 bin liralık dev traktör çiftçilerin ilgi odağı oldu.

Yenilikçi tarım teknolojilerini ve modern araçları yakından inceleme fırsatı bulan üreticiler stantları doldururken, fuarın en çok konuşulan ve heyecan uyandıran durağı ise lüks segment bir traktör oldu.

Fuarda büyüklüğü ve en pahalılığıyla dikkat çeken 13 milyon 680 bin lira değerindeki traktör ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Stantta en çok vakit geçirilen ve fotoğraflanan araçlardan biri olan model, sektördeki son teknolojik gelişmeleri gözler önüne serdi.

Heybetli görüntüsünün yanı sıra özellikleriyle de dikkat çeken MaxiVision 2 kabini sayesinde sürücüye üst düzey bir sürüş konforu sağlamakta ve arka kısımda 12 bin, önde ise 6 bin kilogramlık kaldırma kapasitesi yer alıyor.

Agrosky alıcısı sayesinde 2 santimetreye kadar hassasiyetle otomatik sürüş imkanı veren iMonitor3 ve MaxCom kumanda kolçağı gibi üst segment donanımları bünyesinde barındıran dev traktör, 4 gün boyunca fuar ziyaretçilerinin en çok incelediği ve hayranlıkla takip ettiği simge ürün oldu.