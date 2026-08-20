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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirme hamlesi kapsamında Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesinde yenileme süreci başlattı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen saha tespitlerinin ardından hastane içi yollarda bakım ve onarım faaliyetlerine hız verildi.

Ekipler, hastane sahasında deformasyona uğrayan yaklaşık 700 metre uzunluğundaki yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Gerçekleştirilen düzenlemeyle birlikte hastane çevresindeki araç trafiğinin daha konforlu ve emniyetli hale getirilmesi sağlandı.

Bölgedeki planlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, hastane çevresinde belirlen eksikliklerin bütüncül bir yaklaşımla giderildiğini vurguladı. Araç parklanma krizini ortadan kaldıracak yeni otoparkın bu ay içinde tamamlanacağını hatırlatan Biba, şu ifadeleri kaydetti:

"Bursa'mızın her köşesinde vatandaşlarımıza olması gereken standartlarda hizmet sunmak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Bursa Şehir Hastanesi etrafındaki trafiğin düzenlenmesi adına planladığımız çalışmaları bir bir tamamlıyoruz. Bu kapsamda iç yollarda belirlenen noktaları yeniledik. Çalışmada emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun."