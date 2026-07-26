Yeni sezona yıllar sonra Süper Lig’e geri dönme hedefiyle hazırlanan 1. Lig’in yeni ekiplerinden Bursaspor, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’i ile zorluk derecesi yüksek bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Bursa'da Şampiyonlar Ligi'ni aratmayan hazırlık maçı: Arda Turan duygulandı
Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu yeni sezon öncesi son Ukrayna Ligi şampiyonu Shakhtar Donetsk’i ağırladı. Bursaspor ile Arda Turan'ın Shaktar'ı arasında oynanan hazırlık maçı büyüleyici atmosferiyle Şampiyonlar Ligi’ni aratmadı.Furkan Çelik
Son Ukrayna şampiyonu Shakhtar Donetsk’te teknik direktör Arda Turan maç öncesi yaptığı açıklamada, “Bursa’da Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacağız.” demişti.
Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayan mücadelede 36 binin üzerindeki Bursaspor taraftarının oluşturduğu büyüleyici atmosfer, Arda Turan’ın tam da bu beklentisine karşılık verdi.
Bursaspor tarafından sahada çiçeklerle karşılanan Arda Turan kendisine yönelik yapılan tezahüratlarla duygu dolu anlar yaşarken taraftarları selamlayarak gösterilen sevgiye karşılık verdi.
Mustafa Er yönetimindeki Bursaspor maça “Kerem Matişli, Rahmetullah Berişbek, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Toral Bayramov, Eyüp Akcan, Juergen Elitim, Lincoln Henrique, Halil Akbunar, Amine Boutrah, Emir Kaan Gültekin” ilk 11’yle başladı.
Arda Turan’ın Shakthar’ı ise şu 11 ile sahaya çıktı:
“Tvardovskyi, Traore, Bondar, Marlon, Pedrinho, Newertton, Pedro Henrique, Vinicius, Matviienko, Nazaryna, Alisson”
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yönettiği karşılaşmada gol sesi çıkmasa da iki takımın ortaya koyduğu mücadele Avrupa maçlarını aratmadı.
Bursaspor’un yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan Shakhtar Donetsk’e karşı ortaya koyduğu performans alkış alırken topa daha çok sahip olarak baskılı oynayan Arda Turan’ın ekibi zaman zaman organize ataklarıyla tehlike yaratsa da sonuçlandırma kısmında eksik kaldı.
Bursa’da heyecanla beklenen yeni sezon öncesi taraftarlara güzel bir futbol akşamı sunan mücadelede tek eksik gol oldu.
Golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ardından iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri birbirlerini tebrik ederek yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu.
'BU ATMOSFERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİLE BULAMAZSIN'
Arda Turan maç sonu TRT Spor'a duygularını şu sözlerle anlattı:
"Gönülden tebrik ediyorum. Hepimize ilham oluyorlar. Bursaspor tribününe teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir hazırlık maçı oldu. Bu hazırlık maçından çok memnunum bize bu duyguları yaşattıkları için herkese teşekkür ederim. Bizi onure ettiler. Ne kadar teşekkür etsem az. Çok duygulandım. Oyuncularıma Şampiyonlar Ligi atmosferi demiştim ama Şampiyonlar Ligi'nde bile çoğu maçta bu atmosferi bulamazsınız."