Bursa'da Şampiyonlar Ligi'ni aratmayan hazırlık maçı: Arda Turan duygulandı

'BU ATMOSFERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİLE BULAMAZSIN'

Arda Turan maç sonu TRT Spor'a duygularını şu sözlerle anlattı:

"Gönülden tebrik ediyorum. Hepimize ilham oluyorlar. Bursaspor tribününe teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir hazırlık maçı oldu. Bu hazırlık maçından çok memnunum bize bu duyguları yaşattıkları için herkese teşekkür ederim. Bizi onure ettiler. Ne kadar teşekkür etsem az. Çok duygulandım. Oyuncularıma Şampiyonlar Ligi atmosferi demiştim ama Şampiyonlar Ligi'nde bile çoğu maçta bu atmosferi bulamazsınız."