Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Abdal Meydanı’nda Ramazan ayıyla birlikte sahur yoğunluğu yeniden yaşandı. Tahanlı pide ve simit almak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde meydanda uzun kuyruklar oluşturdu.

Sahura kısa süre kala artan yoğunluk nedeniyle kuyruğun metrelerce uzadığı görüldü. Vatandaşlar sıcak pide ve simit alabilmek için dakikalarca sıra bekledi.

Yoğunluk sadece yaya kuyruğuyla sınırlı kalmadı. Bölgeye araçlarıyla gelen vatandaşlar nedeniyle meydan ve çevresinde trafik de durma noktasına geldi. Park yeri bulamayan bazı sürücüler araçlarını refüjlere park etmek zorunda kaldı.

İstanbul’dan geldiğini belirten bir vatandaş ise sahur için sıraya girdiklerini belirterek, “3 saattir buradayız. Arkadaşlarla nöbetleşe sıra tutuyoruz” dedi.

Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen Abdal Meydanı’ndaki sahur yoğunluğu, cep telefonu kameralarına da yansıdı.