Bursa'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı ve sahte içki ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde belirlenen 8 ikamet ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Adreslerde yapılan aramalar sonucunda 3 bin 600 litre etil alkol, 136 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.