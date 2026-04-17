Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden sahte içki ticaretine karşı çalışma yürüttü.

Bu kapsamda İnegöl ilçesinde belirlenen 9 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan kontrollerde satışa hazır halde çok sayıda sahte alkollü içki bulundu.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 264 şişe sahte içki ile farklı boyutlardaki plastik bidonlarda toplam 436 litre alkollü sıvı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla adli tahkikat başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehlikeye atan ve haksız kazanç sağlamaya çalışan kişi ile organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.