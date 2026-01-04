Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre rüzgar nedeniyle toplam 242 olaya müdahale edildi. Bunların 92’si çatı uçması, 12’si ağaç devrilmesi, 134’ü ise diğer tehlikeli durumlar olarak kaydedildi.

İtfaiye, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Destek Hizmetleri, ilçe belediyeleri ve UEDAŞ ekipleri, risk oluşturan unsurları kısa sürede kontrol altına aldı.

Merinos Parkı, Atatürk Kent Ormanı ve Bursa Hayvanat Bahçesi geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Reşat Oyal Kültürpark yalnızca tesislere giriş için açık tutulurken, Erdem Saker Botanik Parkı otopark alanı geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Hava koşulları nedeniyle tüm müzeler geçici olarak kapatılırken, belediyeye ait sosyal tesisler de hizmet vermeyi durdurdu. Osmangazi Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçlar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.