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Kaynak: DHA

Şoke eden görüntüler Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde faaliyet gösteren zincir markette bir kedi, kasap reyonundaki et dolabına girdi. Ambalajı açıp etleri yiyen kedi, alışveriş yapan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Müşterinin uyarısına çalışanların "Bir şey yapmaz" yanıtını verdiği öne sürüldü.

REYONDAKİ ETLER İMHA EDİLMEK ÜZERE TOPLANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Mudanya Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri söz konusu markette inceleme başlattı.

Yapılan hijyen denetimleri sonucunda kirlenen ve açıkta kalan reyondaki et ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.

İŞLETMEYE 52 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hijyen kurallarına uyulmadığının tespit edildiği bildirildi. Mevzuat kapsamında ilgili markete 52 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.