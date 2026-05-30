Kaza, gece yarısı Yenişehir Çevre Yolu Eski Hastane mevkisinde oldu. İznik istikametine seyreden 16 MC 4431 plakalı otomobil, sürücüsü 45 yaşındaki M.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe uçtu. Kazada sürücü M.A. yara almazken, otomobilde yolcu olarak bulunan F.A., M.A. ile 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen R.A. ve A.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.