Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Burhaniye Mahallesi’nde Hazine Sokak ile Hasköy Yolu Sokak’ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hazine Sokak üzerinde seyreden Ümral M. (64) idaresindeki servis minibüsü, Hasköy Yolu Sokak’tan çıkan Hümeyra A. (24) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sümeyye Y. (18), Betül Y. (27), Elif Y. (23) ile minibüsteki yolcular İbrahim Y. (30), Nilgün B. (51), Celalettin K. (54) ve Rahime K. (44) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.