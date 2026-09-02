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Kaynak: DHA

Kaza, saat 21.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu ile Hazine Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Şevket Y. (19) yönetimindeki 16 BND 212 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halindeyken Hazine Sokak'a dönüş yapan Kadir D. (19) yönetimindeki 16 PB 326 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilen motosikletin sürücüsü Şevket Y. ile beraberinde yolcu konumundaki Muhammed K. (18) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.