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Kaynak: İHA

Bursa-Orhaneli yolu üzerindeki ağaçlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler ağaçlık alanı sararken, yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bölgeye bir de helikopter sevk edildi