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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle yaşanan mühürleme işlemleri gündem oldu. Osmangazi Belediyesi tarafından İstanbul Yolu üzerindeki çok sayıda iş yerinin mühürlenmesinin ardından esnaflar ortak bir açıklama yaparak mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

ESNAFLAR: ONLARCA AİLE MAĞDUR OLDU

Osmangazi ilçesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren esnaflar, alınan kararın yalnızca iş yeri sahiplerini değil, çalışanları, aileleri ve meslek öğrenen gençleri de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yıllardır emek vererek ayakta tuttukları işletmelerin sadece ticaret yapılan yerler olmadığını belirten esnaflar, bu iş yerlerinin aynı zamanda birçok kişiye istihdam sağladığını ve gençlere meslek kazandırdığını vurguladı.

"İŞ YERLERİMİZİN YENİDEN AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Esnaflar, iş yerlerinin kapalı kalmasının onlarca ailenin geçimini doğrudan etkilediğini belirterek, yılların emeğinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, Osmangazi'de uzun yıllardır sanayi sitesi ihtiyacının karşılanamadığına dikkat çekilerek, yaşanan durumun sorumluluğunun kendilerine yüklenemeyeceği savunuldu.

Yetkililere çağrıda bulunan esnaflar, hukuka ve kamu düzenine bağlı şekilde faaliyetlerini sürdürmek istediklerini belirterek, iş yerlerinin yeniden açılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm beklediklerini ifade etti.

BELEDİYEDEN KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI

Osmangazi Belediyesi yetkilileri ise kentsel dönüşüm sürecinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, esnafa daha önce gerekli uyarıların yapıldığını ve süre tanındığını hatırlattı.

Belediye yetkilileri, Bursa'nın ana arterleri ile riskli bölgelerinde yürütülen dönüşüm çalışmalarının hızlandırıldığını vurgulayarak, sürecin planlanan şekilde devam ettiğini bildirdi.