Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir öğretmen yurttaki odasında ölü bulundu.

Ulviye Matlı Fen Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Anıl Karakuzu’dan haber alamayan okul yönetimi durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek Karakuzu’nun gece saatlerinde nöbetçi olduğu yurttaki odasına girdiğini tespit etti.

Odaya giren ekipler, öğretmeni hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakuzu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatılırken, Karakuzu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.