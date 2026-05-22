Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Atatürk Ortaokulu’nu ziyaret eden ekipler, yaklaşık 80 öğrenciye su güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Eğitim sırasında öğrencilere boğulma olaylarının nasıl geliştiği, alınabilecek önleyici tedbirler, acil durumlarda uygulanması gereken müdahaleler ile rip akıntısının oluşturduğu riskler anlatıldı. Ayrıca güvenli yüzme alanlarının seçimi konusunda bilgiler paylaşılırken, can yeleği ve can simidi gibi hayat kurtarıcı ekipmanların doğru kullanımı da uygulamalı olarak aktarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yaz aylarında çocuklar ve gençlerde su güvenliği bilincinin artırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.