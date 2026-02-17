Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir motosiklet refüje çarptı. Meydana gelen kaza sonucu sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

Olay Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nde oldu. Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Kazada Çağlayan ile arkasında bulunan eşi Gülcan Çağlayan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çağlayan çifti, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.