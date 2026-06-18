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Kaynak: AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara kara yolu üzerinde seyir halinde olan Ceyhun Bayram (24) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten yola savrulan genç sürücü, kazanın şiddetiyle ağır yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.