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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten Bursa AB Bilgi Merkezi, çocuklara çevre bilinci aşılamak hedefiyle yeni bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Avrupa Komisyonu tarafından küresel ölçekte başlatılan "For Our Planet" (Gezegenimiz İçin) çevre ve doğa koruma kampanyası çerçevesinde, Bursa Dr. Sadık Ahmet İlkokulu bünyesinde özel bir program organize edildi.

Düzenlenen çevre organizasyonuna katılan 150 ilkokul öğrencisi, hazırlanan saksılara kendi fidelerini dikerek tarımsal üretimi deneyimleme ve toprakla doğrudan bağ kurma şansı yakaladı.

Etkinlik kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalı etkinlikte toprağın korunması ve tarımsal üretimin insan hayatındaki rolü, yeşil alanların artırılması ve temiz çevre farkındalığı, sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmanın yöntemleri ön plana çıkarıldı.

Programda, çocuk yaşlardaki bireylerin tarımsal faaliyetlerle tanışmasının ve doğayı koruma sorumluluğu üstlenmesinin, geleceğin çevre politikaları açısından stratejik bir öneme sahip olduğu aktarıldı.

Fide dikim programına destek veren okul yöneticileri, Bursa AB Bilgi Merkezi ile ortaklaşa hayata geçirilen bu projenin öğrenciler üzerinde kalıcı ve olumlu bir etki bıraktığını vurguladı. Doğanın insana muhtaç olmadığını, tam aksine insanoğlunun sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için yeşil bir çevreye ve temiz havaya ihtiyaç duyduğunu hatırlatan idareciler, bu tür saha faaliyetlerinin öğrencileri bilinçli, üretken ve çevreye karşı duyarlı birer birey olarak yetiştirdiğini belirtti.