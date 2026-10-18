Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, züccaciye mağazasının vitrin camını kırıp içeri girdi. Alışveriş yapan iki müşterinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da minibüs mağazaya daldı: İki müşteri son anda kurtuldu - Resim : 1

Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki züccaciye mağazasının vitrin camına çarptı.

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Bursa'da minibüs mağazaya daldı: İki müşteri son anda kurtuldu - Resim : 3

Bu sırada alışveriş yapan iki müşteri, dükkana giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.