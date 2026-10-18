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Kaynak: DHA

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, züccaciye mağazasının vitrin camını kırıp içeri girdi. Alışveriş yapan iki müşterinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki züccaciye mağazasının vitrin camına çarptı.

Bu sırada alışveriş yapan iki müşteri, dükkana giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.