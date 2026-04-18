Bursa’nın Yıldırım ilçesi, jandarmanın titiz takibiyle büyük bir kaçak sigara operasyonuna sahne oldu. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda, yasa dışı sigara üretimi yapan şebeke çökertildi.

Takibe alınan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanırken; depo, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda adeta bir fabrika kapasitesinde malzeme ele geçirildi.

Aramalarda 1 milyonu aşkın bandrolsüz makaronun yanı sıra, yaklaşık bir ton kıyılmış tütün ve binlerce yardımcı malzeme birime el konuldu.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.