Bursa’nın İnegöl ilçesindeki kırsal İsaören Mahallesi, akşam saatlerinde barakada çıkan yangınla hareketlendi. Meyve bahçesinde bulunan yapıda, saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden itfaiyeye haber verdi. İhbarın ardından çok sayıda itfaiye ekibi yangının çıktığı noktaya sevk edildi.
Barakayı saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Ancak yangın nedeniyle baraka kullanılamayacak duruma geldi.