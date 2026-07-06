Bursa'nın İnegöl ilçesinde güneş enerjisi santraline ait trafoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı.
Yangın, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, güneş enerjisi santralinin trafosunda yaşanan patlama sonrası meralık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ormanlık alana sıçraması önlenirken, çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık mera alanı zarar gördü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.