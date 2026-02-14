Bursa’nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde hizmete giren ev eşyaları ve aletleri satan bir mağaza, açılışa özel birçok ürünü 100 TL’den satışa sundu.

Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde sıra beklemeye başladı. Mağazanın önünde uzun sıra oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık izdihama neden oldu. Mağaza çalışanları zor anlar yaşarken içeri giren müşteriler, istediği ürünü alabilmek için birbirleriyle yarıştı.