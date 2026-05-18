Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yer alan İsabey Kurban Pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çevre illerden ve Doğu Anadolu bölgesinden gelen kurbanlıklarla hareketlenmeye başladı. Alıcılarını bekleyen hayvanlar arasında en yoğun ilgiyi, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinden getirilen 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Bayram" adlı tosun görüyor.
Bursa'da kurban pazarı hareketlendi: Pazarın şampiyonu 1 Ton 200 kiloluk "bayram"
Bursa Yıldırım'daki İsabey Kurban Pazarı'nda bayram hareketliliği başladı. Pazarda Afyonkarahisar'dan getirilen 1 ton 200 kilogramlık "Bayram" isimli tosun, 650 bin liralık fiyatıyla dikkat çekiyor. Besiciler artan yem, nakliye ve kira maliyetlerinin fiyatları ikiye katladığını belirtiyor.
Simental ve şarole kırması olan 3 yaşındaki dev tosun, heybetli görünümüyle pazarın gözdesi konumunda. Hayvan sahipleri, bu kurbanlıktan yaklaşık 650 kilogram kemiksiz et çıkacağını öngörüyor.
Afyonkarahisarlı besiciler Reşat Çimendağ ve Yusuf Bozdoğan, pazarın en büyük hayvanı olan "Bayram" için 650 bin lira talep ettiklerini açıkladı. Yetiştiriciler, aynı sürüde yer alan 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki bir diğer tosun için ise 550 bin lira istediklerini ve her iki kurbanlık için de pazarlık payının bulunduğunu belirtti.
Kurbanlıkları kendi işletmelerinde yavruluktan itibaren özenle büyüttüklerini ifade eden Reşat Çimendağ, hayvanların mera kültürüyle yetiştiğini, kesime son iki ay kala özel besiye alındığını söyledi. Çimendağ, etin lezzetli olabilmesi için hafif yağlı bir yapıya ulaşmasının önemine dikkat çekti.
Bu yıl katlanan üretim maliyetlerinin piyasayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Çimendağ, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen yıl 500 lira olan yem çuvalı bu yıl 1000 liraya yükseldi. Araç başına 50 bin lira nakliye ücreti ödüyoruz ve pazar yeri kiraları da oldukça yüksek. Maliyetlerin katlanması nedeniyle piyasadaki hayvan sayısı azaldı, fiyatlar ise geçen yıla oranla iki katına çıktı."
Pazara toplam 80 büyükbaş hayvanla giriş yaptıklarını belirten Yusuf Bozdoğan ise lojistik ve sabit giderlerin sektörü giderek daha fazla zorladığını ifade etti. Pazarın şampiyonunun kendilerinde olduğunu yineleyen Bozdoğan, hafta içi olması sebebiyle İsabey Kurban Pazarı'nda henüz beklenen kalabalığın oluşmadığını ancak bayrama kadar ellerindeki tüm hayvanları satmayı umut ettiklerini dile getirdi.