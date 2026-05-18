Bursa'da kurban pazarı hareketlendi: Pazarın şampiyonu 1 Ton 200 kiloluk "bayram"

Kurbanlıkları kendi işletmelerinde yavruluktan itibaren özenle büyüttüklerini ifade eden Reşat Çimendağ, hayvanların mera kültürüyle yetiştiğini, kesime son iki ay kala özel besiye alındığını söyledi. Çimendağ, etin lezzetli olabilmesi için hafif yağlı bir yapıya ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Bu yıl katlanan üretim maliyetlerinin piyasayı olumsuz etkilediğini vurgulayan Çimendağ, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl 500 lira olan yem çuvalı bu yıl 1000 liraya yükseldi. Araç başına 50 bin lira nakliye ücreti ödüyoruz ve pazar yeri kiraları da oldukça yüksek. Maliyetlerin katlanması nedeniyle piyasadaki hayvan sayısı azaldı, fiyatlar ise geçen yıla oranla iki katına çıktı."